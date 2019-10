Os deputados do CDS-PP não querem pedir passagem a André Ventura para se poderem sentar nos respetivos lugares no Parlamento, nem consideram fazer sentido que o deputado do Chega se sente no meio dos centristas.

Na última Conferência de Líderes, o Presidente da Assembleia da República (PAR), Eduardo Ferro Rodrigues, apresentou duas propostas para a redistribuição das forças políticas na Assembleia de República (AR). Tanto uma como outra, foram contestadas pelo CDS-PP, uma vez que implicariam que os deputados centristas tivessem de pedir licença a André Ventura, do Chega, para se sentarem nos respetivos lugares.

A súmula, a que a TVI24 teve acesso, Ferro Rodrigues, entendeu que a Conferência de Líderes não era "o local mais apropriado" para discutir a redistribuição dos espaços de trabalho na AR e, por isso, criou um Grupo de Trabalho, que integrasse um representante de cada partido e o Secretário-Geral da AR, com o propósito de, até ao passado dia 18 de outubro, apresentar-se um mapa com essa distribuição de lugares no Hemiciclo.

Em ambas as propostas, os três Deputados Únicos Representantes de Partido (DURP) - Joacine Katar Moreira (Livre); João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal); e André Ventura (Chega) - sentar-se-iam na segunda fila. Ora, isto significaria que André Ventura ficaria do lado direito da sala de sessões plenárias e o João Cotrim Figueiredo, do Iniciativa Liberal, ficaria entre a bancada do PSD e a bancada do CDS-PP.

Telmo Correia, em representação do CDS-PP, disse que compreendia a ideologia das propostas, mas alegou que não existia nenhum Grupo Parlamentar que tivesse no meio dos seus lugares, um deputado eleito por outro partido. O que poderia acontecer com o deputado do Chega, que ficaria entre os democratas cristãos.

Mas há ainda uma outra questão. De acordo com a súmula, estes lugares são os que têm pior acesso ao Hemiciclo, uma vez que, para os deputados se sentarem na segunda fila, têm de pedir passagem. Ou seja, André Ventura teria de se levantar para que os deputados do CDS pudessem sentar-se nos respetivos lugares.

Como contraproposta, Telmo Correia sugeriu que o Chega passasse para a terceira fila ou mais para dentro da sala de sessões plenárias.

Ferro Rodrigues compreendeu as questões levantadas e disse que essa situação ainda podia ser revista na primeira reunião da Conferência de Líderes após o início da próxima Legislatura.

José Luís Ferreira, do PEV, apoiou as questões levantadas pelo CDS e sugeriu que se criasse uma porta propositadamente para garantir o acesso à primeira fila a todos os deputados dos grupos parlamentares. O PCP e o PAN partilharam da mesma opinião.

Já o Bloco de Esquerda alegou que não tinha "nenhuma solução milagrosa", mas, ainda assim, sublinhava as questões relacionadas com os problemas de acesso a alguns lugares.