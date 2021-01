O líder do CDS-PP defende a demissão dos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Justiça, Francisca Van Dunem, na sequência das últimas polémicas.

Sobre o caso do procurador José Guerra, que motivou hoje a demissão do diretor-geral da Direção Geral da Política de Justiça, Francisco Rodrigues dos Santos criticou que a ministra não assuma a responsabilidade política.

“Estranho país este em que as chefias não assumem as responsabilidades. Houve incompetência e fraude. A responsabilidade politica é da ministra.”, disse, à saída da reunião com o Presidente da República sobre a renovação do estado de emergência.