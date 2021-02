O presidente do CDS-PP reiterou, esta segunda-feira, que a sua vitória enquanto líder ocorreu há um ano em Aveiro e que precisa de contar com todos os militantes do partido.

Na qualidade de líder do CDS não quero perder um segundo do meu tempo com querelas ou fraturas internas", afirmou.

Após uma vitória tímida no Conselho Nacional de sábado, o presidente do CDS-PP foi o convidado de Miguel Sousa Tavares no Jornal das 8 de segunda-feira, na TVI.

A vitória é suficiente. Confirmou à de um ano atrás", reiterou Rodrigues dos Santos.

Chicão confessou ainda sentir, ao longo deste último ano, que a sua vitória no Congresso "foi difícil de dirigir para algumas franjas dentro do CDS" e quer, "de uma vez por todas", sentir-se legitimado para cumprir o mandato até ao final.

A direção do CDS-PP, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, já perdeu 15 membros desde que foi eleita em congresso, há um ano.

95% das pessoas que demitiram agora participavam num outro grupo do partido", explicou, adiantando que ainda há muitos outros membros que acreditam no projeto para o partido.

O atual líder do partido centrista coloca a hipótese que tenha "havido alguém, dentro do partido, que transmitiu à comunicação social que o não estaria para durar".

Em Portugal existe uma desconfiança crónica com os mais jovens", frisou Chicão, destacando que sempre teve "um discurso intergeracional".

O partido democrata cristão tem estado envolto numa enorme crise política, com sucessivas demissões, depois de Adolfo Mesquita Nunes, principal adversário de Francisco Rodrigues do Santos, ter pedido eleições antecipadas.