O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo anunciou, esta quinta-feira, ser contra o adiamento do 29.º Congresso e acusou Francisco Rodrigues dos Santos de "tentativa de golpe de estado institucional".

Nuno Melo recordou que o CDS-PP foi um partido "fundador da democracia" e que aquilo que o atual líder está a fazer é uma "tentativa de golpe de estado institucional" que pretende "denunciar e repudiar vivamente".

O eurodeputado alegou que o 'Chicão' percebeu que não iria vencer no próximo congresso e, por isso mesmo, agarrou-se à "única tábua de salvação", dizendo ainda que esta decisão é uma questão de "sobrevivência pessoal".

A carta que Nuno Melo entregou na Comissão Política Nacional, e da qual a TVI teve acesso, é assinada por vários nomes de peso, como Rui Barreto, Pedro Mota Soares, Isabel Galriça Neto, Nuno Magalhães.

A suspensão do ato eleitoral do próximo domingo e do congresso previsto nos dias 27 e 28 de novembro representam uma suspensão da democracia interna e, desse ponto de vista, um verdadeiro golpe de estado no partido, do qual resultará um Presidente e uma Direção sem legitimidade interna e sem credibilidade no país. Solicitamos-lhe por isso que reveja a sua posição, mantendo as eleições do próximo domingo e o congresso dos dias 27 e 28 de novembro, sob pena de não o fazendo, passar a ser o único responsável por todas as consequências políticas e jurídicas, bem como pela justa indignação que tal decisão gerará", lê-se no documento.