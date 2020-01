O eurodeputado do CDS, Nuno Melo, fez uma publicação que está a gerar alguma polémica no Twitter. Depois de o Bloco de Esquerda ter publicado uma imagem alusiva aos fogos na Austrália, com a legenda "Não é fogo, é capitalismo", o centrista partilhou uma fotografia de um homem a fumar um charro, com a legenda "Não é fumo, é Bloco de Esquerda".

A imagem foi carregada por Nuno Melo depois de recurso a fotomontagem, colando a fotografia inicialmente partilhada pelo partido de Catarina Martins.

Uma das primeiras reações veio do comentador político Daniel Oliveira, que está ligado aos bloquistas. O antigo dirigente do partido perguntou a Nuno Melo se era "mesmo eurodeputado".

Já depois desta publicação, o dirigente do CDS partilhou outro tweet relacionado com a intenção do Bloco de Esquerda de legalizar a canábis para alguns fins.

Tão sensíveis a si próprios. É de rir ... pic.twitter.com/AiezsUKmix — Nuno Melo (@NunoMeloCDS) January 7, 2020

No tweet que gerou toda a polémica, o Bloco de Esquerda faz referência aos estragos causados pelos fogos que devastam a Austrália há vários meses.