Lobo Xavier explica que o CDS precisava de contrariar a curva de declínio dos últimos anos. O comentador da TVI realça ainda que dos dois candidatos com hipótese de vencer as eleições do partido, João Almeida e Francisco Rodrigues dos Santos, só Chicão iria criar uma mudança completa no CDS.

O CDS só tinha futuro se fizesse uma mudança completa”, reitera Lobo Xavier.

Pacheco Pereira destaca a agressividade sentida no congresso do CDS que culminou com a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos como novo presidente do partido. O comentador da TVI diz ainda que o CDS foi capturado pela direita que se rege por uma linguagem semelhante há de Donald Trump e realça a vaia de que Pires de Lima foi alvo.

Foi um congresso muito agressivo com uma linguagem muito radicalizada”, destaca Pacheco Pereira.

Constança Cunha e Sá explica que os militantes do CDS sentiram a necessidade de mudança depois do fraco resultado nas eleições legislativas. A comentadora da TVI esclarece assim a preferência por Francisco Rodrigues dos Santos do que por João Almeida.