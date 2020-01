O antigo ministro da Economia António Pires de Lima foi vaiado no 28.º Congresso do CDS-PP, que decorre neste sábado, quando pediu ao candidato Francisco Rodrigues dos Santos, "Chicão", que mostre respeito pelos adversários na corrida à liderança do partido.

Francisco Rodrigues dos Santos és um jovem com potencial, mas em democracia, se queres dar-te ao respeito, começa tu por mostrar respeito pelos teus adversários”, afirmou, começando desde logo a ser vaiado.

Pires de Lima defendeu, ainda, que se deve "dar tempo" ao candidato Francisco Rodrigues dos Santos para "apurar a sua cultura democrática", suscitando uma sonora vaia por parte dos congressistas.

Eu não quero ver o CDS voltar aos comportamentos tribais que o diminuíram em 1996, 1997 e 1998, um partido de máscara jovem mas de um conservadorismo retro, que não respeitava quem pensava diferente", disse.

Perante os assobios, Pires de Lima, que já tinha esgotado o seu tempo de intervenção, de três minutos, retomou a palavra para afirmar que espera “que não seja este o espírito de intolerância que venha amanhã a liderar o partido”.

Comentando a expressão "a quadrilha das esquerdas unidas tomou de assalto o sistema parlamentar", presente na moção por apresentada pelo candidato Francisco Rodrigues dos Santos, Pires de Lima valeu-se da definição de quadrilha no dicionário.

Corja, bando de ladrões e/ou assaltantes, aglomerado de pessaos que se juntam para assaltar ou roubar. Assim qualifica os adversários políticos a moção 'Voltar a acreditar'. Há quem goste, há até quem aplauda, eu não", vincou.

António Pires de Lima manifestou no final o seu apoio ao candidato João Almeida, o único deputado na corrida à sucessão da atual líder do partido, Assunção Cristas, e deixou uma advertência: "O congresso tem de fazer escolhas claras, não aceites liderar o partido se a tua estratégia não for a mais votada."