A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou, este sábado, que a "sondagem da rua" para as eleições legislativas de 6 de outubro está "muito animadora" e sublinhou que o partido só ganha se estiver "aberto a ouvir todos".

Não sabemos exatamente porquê, mas nunca as sondagens conseguiram refletir aquilo que é o resultado efetivo do CDS", disse Assunção Cristas, à margem da conferência "Ouvir Portugal", que decorre, este sábado, no Funchal, ilha da Madeira.