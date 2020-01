O recém-eleito presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, falou sobre os valores do partido, a corrupção e as coligações da esquerda em entrevista no Jornal das 8 da TVI.

Na ótica da nova liderança, "Chicão", nome pelo qual é conhecido no partido, defende a revisão do nosso sistema eleitoral, sugerindo que “um sistema misto poderia ser bastante proveitoso”.

Francisco Rodrigues dos Santos acrescentou que "veria com bons olhos que os titulares de cargos públicos eletivos pudessem apresentar e sofrer uma limitação de mandados". Já sobre o seu mandato, ressalva que "saberei sair quando entenderei que.."

O líder do CDS aponta ainda a corrupção como um dos principais fatores do "colapso ético e moral que existe" na política em Portugal:

Antes do 25 de abril tínhamos presos políticos, hoje em dia temos políticos presos", diz o líder do CDS.

Questionado por Miguel Sousa Tavares sobre a expressão “quadrilha das esquerdas”, "Chicão" esclarece que as coligações devem ser apresentadas claramente antes das eleições e considera algumas "incoerentes".

Sobre os valores do partido, Francisco Rodrigues dos Santos quer um CDS "mais claro" e que fale "olhos nos olhos".

Os valores não são bons por serem antigos, são antigos por serem bons", considera "Chicão".

Francisco Rodrigues dos Santos foi eleito presidente do CDS-PP, o 10.º da história do partido, para um mandato de dois anos, tendo a sua comissão política nacional sido eleita com 65,7% dos votos dos delegados.