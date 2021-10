O candidato à liderança do CDS anunciou que este sábado irá remeter ao Conselho Nacional de Jurisdição uma impugnação para que todas as deliberações tomadas esta sexta-feira pelo Conselho Nacional sejam declaradas nulas e, "sendo nulas, para que, com a urgência possível, sejam realizadas as eleições dos delegados ao congresso e para que esse congresso aconteça no momento já previsto" - 27 e 28 de novembro.

Sendo nulo, significa que o Congresso na data planeada seja válido. Para que seja feito, necessário será que os congressistas sejam eleitos. Tudo o que esta direção que não quer ir a votos pretende é que estas eleições não aconteçam. Para que o Congresso não se realize e para beneficiar da caridade do PSD", afirmou, num discurso o candidato.

Referindo-se ao adiamento das eleições, Melo afirma que o partido assistiu ao "ato da maior indignidade cometida em 47 anos de história do CDS: um líder que tem medo dos votos dos militantes, recorre ao que seja para se manter no poder".

Salientando que não vai abandonar a corrida, Melo reitera que "o jogo está viciado desde o primeiro dia".

"A única opção para Francisco Rodrigues dos Santos que nunca esteve em cima da mesa foi a possibilidade de perder o poder. Sabíamos disso, não penámos que chegasse tão longe", afirma Melo, em conferência de imprensa.

Nuno Melo salienta ainda que nunca o CDS "bateu tão fundo". "Não é normal em democracia, muito menos dentro de um partido com os pergaminhos de um partido como o CDS", afirma, atirando-se a Francisco Rodrigues dos Santos novamente: "Quis fugir com medo de perder. Tenho pela frente uma luta pela decência e pela legalidade".