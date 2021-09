Jerónimo de Sousa começou o discurso desta noite a dizer que estas eleições e a campanha se realizaram num quadro "particularmente exigente" e, talvez por isso, o resultado não tenha sido o esperado.

Um resultado sem prejuízo da sua expressão nacional ficou aquém dos objetivos colocados", reconheceu, dizendo no entanto que "independentemente das perdas que se assinalam" a CDU "confirma-se como uma grande força do poder local".

O secretário-geral do PCP disse ainda que as populações de cada concelho podem continuar a contar com os eleitos da CDU para "prosseguir o trabalho".

Jerónimo referiu que agora é tempo de "olhar para o futuro e dar as respostas que se podem e devem dar".

Não se pode, em nome das opções de classe do PS, adiar soluções para agravar os problemas do país. Portugal precisa de um outra política, uma política alternativa capaz de resolver os problemas acumulados e encetar uma trajetória de desenvolvimento económico, social e ambiental. Para esse caminho, os trabalhadores e o povo podem contar com o PCP e o PEV."

Em 2017, a CDU perdeu um total de 10 câmaras.