O PCP cancelou, devido à pandemia, o comício do centenário do partido no Campo Pequeno, em Lisboa, em 6 de março, que será substituído por 100 ações em todo o país, foi hoje anunciado.

A informação do cancelamento do comício, que “se considerou nas condições atuais não ser adequado realizar”, surge no meio de um artigo na edição de hoje do Avante, órgão oficial dos comunistas.

Para o substituir, os comunistas organizam uma iniciativa sob o lema 100 anos, 100 ações.

A iniciativa agora cancelada foi anunciada há cerca de um ano, no 99.º aniversário do PCP, no último comício do partido antes do confinamento geral devido à pandemia, em 11 de março de 2020.

Será um “vasto conjunto de iniciativas, centrado nos problemas do país, dos trabalhadores e do povo”, estando anunciada uma “ação” em Lisboa, no Rossio, em que participa o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, lê-se no artigo do Avante.