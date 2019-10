O Governo convocou esta quinta-feira os parceiros sociais para uma reunião de Concertação Social na quarta-feira de manhã, para discutirem o valor do salário mínimo nacional que entrará em vigor em 1 de janeiro de 2020.

A reunião realiza-se, como habitualmente, na sede do Conselho Económico e Social (CES).

No domingo o primeiro-ministro afirmou, em Santarém, que iria reunir-se na próxima semana com os parceiros sociais para lhes apresentar a proposta do Governo para aumentar o salário mínimo todos os anos de forma atingir os 750 euros em 2023.

Atualmente, o salário mínimo é de 600 euros.