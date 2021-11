O presidente do Partido-Social Democrata (PSD) considera que o sistema do IVAucher é uma "confusão".

"Não é eficaz. Há burocracia a mais e no caso dos combustíveis isso ainda é mais flagrante. Pagamos o imposto que nos é devolvido através de um esquema burocrático", começou por dizer Rio quando questionado sobre a posição da antiga ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite, que criticou esta quarta-feira o programa IVAucher, considerando que foi “uma falta de gosto” incentivar as pessoas a realizar despesas em bens não essenciais numa altura de crise.

"Se o PSD for Governo, pode contar com o objetivo da redução da carga fiscal", respondeu Rio quando questionado sobre se seria um objetivo do partido reduzir o ISP (Impostos Sobre o Produto).