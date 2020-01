Abel Matos Santos anunciou, neste sábado, que desiste da candidatura à liderança do CDS-PP, em favor de Francisco Rodrigues dos Santos, considerando que só o líder da Juventude Popular garante a mudança no partido.

Tendo ouvido tudo e todos, só há neste momento uma pessoa que reúne as condições para mudar, e essa pessoa é o Francisco Rodrigues dos Santos”, disse, perante os aplausos de muitos dos congressistas presentes no 28.º Congresso do CDS-PP, que decorre até domingo no Parque de Exposições de Aveiro.

A votação das moções de estratégia global decorrerá no final da apresentação das moções, até às 02:30.

O militante de Viana do Castelo Carlos Meira anunciou pouco depois que também desiste da candidatura à liderança, não levando a sua moção a votos, mas não declarou apoio a qualquer dos outros candidatos, pedindo "união" ao partido.

Lobo Xavier quer mudança e exclui apoio a João Almeida

O ex-dirigente do CDS e conselheiro de Estado António Lobo Xavier excluiu hoje um apoio à candidatura do deputado João Almeida à liderança dos centristas, defendendo uma “grande mudança”.

Eu inclino-me para uma solução que apresente uma grande mudança. Acho que o CDS, se continuar nalguma coisa que seja um bocadinho o mesmo, não tem grandes hipóteses”, disse Lobo Xavier, em declarações à agência Lusa, à margem do congresso.

Questionado sobre se excluía um apoio a João Almeida, conotado como o candidato da continuidade pelos seus adversários, Lobo Xavier disse ser uma pessoa que admira muito e de quem gosta, mas que “não teria condições até pessoais para fazer uma mudança muito grande”.

As mudanças têm riscos. As pessoas mais antigas do CDS têm de controlar esses riscos, mas é preciso alguma mudança”, afirmou.

Sobre a forma como está a decorrer o congresso, Lobo Xavier disse que não se confirmam as previsões mais pessimistas de que a reunião magna dos centristas seria “uma balbúrdia e muito agressivo”.

Não vi isso. Vi vivacidade, com alguns ataques de natureza pessoal, mas nada que não seja compreensível que aconteça nos congressos”, disse o ex-dirigente, desvalorizando o comportamento dos delegados que vaiaram Pires que Lima, por ter criticado Francisco Rodrigues dos Santos.

“O partido adora o dr. António Pires de Lima. Não gostou das referências à idade e à tolerância, mas em ambiente normal. Não vi isso com nenhuma preocupação”, considerou Lobo Xavier, adiantando não acompanhar as críticas de Pires de Lima, porque nunca viu nenhuma “manifestação de intolerância ou de não democracia” por parte de Francisco Rodrigues dos Santos.

Nuno Melo retira-se dos órgãos nacionais

O eurodeputado centrista Nuno Melo vai apoiar a candidatura de João Almeida à liderança do CDS e retirou hoje a moção de estratégia global que subscreveu a favor do deputado.

Numa intervenção inflamada, Nuno Melo pediu a quem vencer, que deseja ser João Almeida, que “chame” os seus dois adversários, Filipe Lobo d´Ávila e Francisco Rodrigues dos Santos, para “reconstruir o partido”, que é de todos.

O vice-presidente dos centristas anunciou ainda que, por sua opção, vai ficar de fora dos órgãos nacional do partido, que serão eleitos no domingo.

Luís Queiró deixa funções de presidente da mesa

O presidente da mesa do Congresso do CDS-PP, Luís Queiró, anunciou hoje que deixará domingo estas funções por vontade própria, afirmando que estará sempre ao lado do partido.

Luís Queiró disse aos delegados que decidiu retirar-se das funções de presidente da mesa do Congresso por vontade própria depois de receber uma carta da Ordem dos Advogados a informar que estava reformado, o que o fez refletir.

“Depois de 40 anos de militância, chegou a hora de deixar estas funções, mas irei estar sempre ao lado do CDS”, declarou.