O líder do CDS admitiu esta terça-feira em entrevista à TVI que existe um clima de tensão e de discrepância política dentro do partido e prometeu ouvir os diferentes protagonistas já no ínicio do próximo ano.

Questionado sobre os relatos de discussões acesas dentro da direção de Francisco Rodrigues dos Santos e da direção cessante, "Chicão" afirma que existem "divergências de opinião", mas sublinha um " eco desproporcional que não corresponde ao espírito de unidade no partido".

"Tem havido uma conversão das posições iniciais, no sentido da conciliação interna do partido, mas teremos de continuar a aprofundar o diálogo. A liderança afirma-se por querer fazer das palavras ações", explica.

Francisco Rodrigues dos Santos garante ainda que, na primeira semana de janeiro, quer ouvir os diferentes protagonistas do partido, para que haja uma convergencia no essencial da mensagem do CDS, "no sentido de apaziguar as efervescências". "Um líder não deve temer críticas, mas também não deve perder a autoconfiança".