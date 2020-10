O cenário mais provável aconteceu. O Parlamento chumbou, esta sexta-feira, o referendo à eutanásia, que chegou à Assembleia de República em junho através de uma iniciativa popular da Federação Pela Vida.

Iniciativa foi chumbada com os votos contra do PS, BE, PCP, Os Verdes, PAN, as duas deputadas não inscritas - Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN) - e ainda nove deputados do PSD (António Lima Costa, Catarina Rocha Ferreira, Mónica Quintela, Rui Rio, André Coelho Lima, Isabel Meirelles, Márcia Passos, António Maló de Abreu, Sofia Matos); e os votos a favor do CDS-PP, do Iniciativa Liberal e os restantes 70 deputados do PSD.

Não houve abstenções.

O Chega, que era a favor, não pode votar uma vez que André Ventura se encontra nos Açores no âmbito das eleições regionais.

A Assembleia da República tem em curso o debate da despenalização da morte medicamente assistida, que, para se tornar uma lei, necessita de ser votada na especialidade e em votação final global e, depois, promulgada pelo Presidente da República.

À direita, o CDS e o Chega são contra a lei e, à esquerda, o PCP também. No PSD e PS há divisões.

Os diplomas preveem, nomeadamente, que só possam pedir a morte medicamente assistida, através de um médico, pessoas maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável.

Esta iniciativa do referendo só teria impacto neste segundo processo caso fosse aprovado; não sendo, este segue o seu caminho normal.

Se a despenalização da morte medicamente assistida fosse aprovada, Portugal seria o quarto país europeu onde a eutanásia não seria considerada crime. Os outros três são: Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo.