A cerimónia que assinalou este sábado o Dia da Implantação da República foi mais curta, sem discursos e com a bandeira a meia-haste.

Por ser dia de reflexão - realizam-se amanhã, domingo, as eleições legislativas - não houve os habituais discursos políticos das mais altas figuras do Estado e a bandeira foi colocada a meia-haste porque este sábado é dia de luto nacional, declarado em memória de Freitas do Amaral, cujo funeral tem lugar este sábado.

Marcelo Rebelo de Sousa presidiu às comemorações do 5 de Outubro na Câmara Municipal de Lisboa, que terminarm com o típico içar da bandeira na varanda da autarquia.

O primeiro-ministro, António Costa, bem como Ferro Rodrigues e Fernando Medina, autarca da capital, também estiveram presentes.