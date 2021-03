António Lobo Xavier esclareceu, esta quarta-feira, na Circulatura do Quadrado, que todas as situações de pressão por pessoas pertencentes à maçonaria, de que falou no programa da semana passada, foram denunciadas e estão sob investigação.

O advogado não retira uma vírgula ao que disse há uma semana.

Em causa, referiu, estão declarações sobre o “secretismo e a discrição", que o atual Conselheiro de Estado disse permitirem, “em casos ilegais”, falsas ligações de pertença a este tipo de instituições.

Apesar de considerar “que grande parte das pessoas não perceberam o contexto ou não viram o programa”, Lobo Xavier reiterou que teve “todo o cuidado” com essas perspetivas: “Não houve difamação, não imputei nem fiz juízos sobre pessoas concretas, nem sequer pisei o terreno da ofensa coletiva”.

O que disse são coisas que resultam da minha experiência. Se calhar há muitas pessoas que têm experiências parecidas e não têm coragem de o dizer", esclareceu.

Lobo Xavier adiantou que os casos da sua experiência que referiu como ilegais estão sob inquérito e sob investigação das autoridades e, por essa razão, não pode ir mais longe nos detalhes.

Mas as pessoas em geral imaginam que eu tenho conhecimento de indícios de crime e que não vou participar? Aquietem-se aqueles que estavam preocupados com a minha falta de civismo e de responsabilidade como advogado de fazer as participações", afirmou Lobo Xavier.

Desta forma, reiterou: “Não retiro nada ao que disse. São os dados da minha experiência”.