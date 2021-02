O PS vai propor a alteração da lei que dificulta candidaturas independentes às eleições autárquicas, após muitas críticas.

Na Circulatura do Quadrado, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, reconheceu que a lei foi aprovada à pressa e que contém erros.

“A lei foi feita com uma discussão mínima, já no final da sessão legislativa. As coisas são imperfeitas, nem sempre são bem feitas e o PS apresentará, nos próximos dias, uma alteração para corrigir uma situação que me parece que é penalizadora da vida democrática.”