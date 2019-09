Há uma polémica a envolver a nomeação de Elisa Ferreira para comissária europeia. Em causa está um alegado conflito de interesses, que está a levantar uma onda de críticas entre os eurodeputados.

Aparentemente, a portuguesa ficou com a pasta dos fundos regionais, os mesmos de que o marido, Fernando Freire de Sousa, é responsável pela aplicação em Portugal.

A questão foi levantada por uma eurodeputada francesa, Marie Toussaint, do grupo dos Verdes, que numa publicação na rede social Twitter disse: “A portuguesa Elisa Ferreira era vice-governadora do Banco de Portugal quando um banco estatal financiou o projeto de uma empresa cujo vice-presidente era seu marido. Agora é nomeada para os fundos regionais dos quais o marido é responsável por esses mesmo fundos em Portugal. Keep cool”.

The Portuguese Elisa Ferreira was vice-governor of the Bank of Portugal when a state bank financed the project of a company whose vice-president was her husband. She is appointed to the regional funds which her husband is responsible for these funds for Portugal. Keep cool.