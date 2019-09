A comissária europeia designada Elisa Ferreira contactou os serviços da Comissão Europeia para pedir esclarecimentos relativamente a “uma questão relacionada com um aspeto da sua declaração de interesses”, revelou esta quinta-feira a porta-voz do executivo comunitário.

A porta-voz do executivo comunitário respondia a uma questão sobre a possível existência de um conflito de interesses entre a pasta que a comissária designada por Portugal irá tutelar – a da Coesão e Reformas – e o cargo ocupado pelo marido, Fernando Freire de Sousa, que é presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), uma entidade responsável pela aplicação de fundos comunitários.

Mina Andreeva tinha começado a sua intervenção recordando que “a Comissão Europeia tem regras estritas em vigor para evitar ou abordar qualquer conflito de interesse de membros ou ‘staff’”.

A porta-voz principal da Comissão esclareceu ainda que os serviços do executivo comunitário oferecem “aconselhamento técnico” relativamente à declaração de interesses financeiros dos futuros comissários e que foi nesse sentido que Elisa Ferreira recorreu aos mesmos.

Na quarta-feira, o diário belga Le Soir apontou Elisa Ferreira como “mais um caso problemático” na Comissão de Ursula Von der Leyen, com o seu editor de Internacional, Jurek Kuczkiewicz, a escrever no Twitter que a futura responsável pela pasta da Coesão, na qual estão integrados os fundos comunitários, é casada com o presidente do (CCDR-N), “a entidade que distribui os fundos estruturais na região norte de Portugal”.

Também a eurodeputada francesa de Os Verdes Marie Toussaint apontou, numa publicação no Twitter, a existência de um conflito de interesses.

The Portuguese Elisa Ferreira was vice-governor of the Bank of Portugal when a state bank financed the project of a company whose vice-president was her husband. She is appointed to the regional funds which her husband is responsible for these funds for Portugal. Keep cool.