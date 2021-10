À saída da Comissão Política do PS, em Lisboa, António Costa considerou que, desta reunião, "ficou bastante claro que o PS e o Governo têm trabalhado de forma séria, rigorosa e construtiva, com todos os partidos" à esquerda, nomeadamente o PCP, PEV, Bloco de Esquerda e PAN, para a viabilização Orçamento do Estado para 2022.

Na sua intervenção aos jornalistas, o primeiro-ministro começou por dizer que "a Comissão Política manifestou satisfação pela proposta inicial do Orçamento do Estado", apresentado à Assembleia da República, considerando-o um "contributo decisivo para apoiar a recuperação económica do país".

Além disso, acrescentou, a Comissão "congratula-se também com o empenho do Governo do PS nas negociações" para a viabilização da proposta orçamental, apelando para a continuação do diálogo.

Foi mensagem da Comissão Politica reforçar o mandato para que prossigamos as negociações, tendo em vista a viabilização do Orçamento do Estado para 2022", acrescentou.

Este sábado será marcado pela retoma do diálogo entre o Governo e os partidos à esquerda, nomeadamente com o PCP, às 9h30, e com o Bloco de Esquerda, às 11h.

A Comissão Política Nacional do PS esclarece ainda que "considera que as medidas já tomadas e as propostas e orientações agora reconfirmadas e formuladas, constituem uma resposta positiva a aspetos essenciais das questões que têm sido suscitadas no âmbito das negociações para a viabilização do Orçamento do Estado para 2022, sem prejuízo da disponibilidade que, deve continuar a haver para aprofundar esses temas”.

Pensões

Antecipar para 2 de janeiro de 2022 o aumento extraordinário das pensões

Alargar o aumento extraordinário a todas as pensões com valor até 2,5 IAS (1.097€)

Eliminar a penalização relativa ao fator de sustentabilidade na reforma a partir dos 60 anos para todos os indivíduos com mais de 80% de incapacidade durante pelo menos 15 anos

IRS

Aumento do Mínimo de Existência em 200 euros, além da atualização regular através da fórmula do Código do IRS, abrangendo mais cerca de 170 mil pessoas com isenção de IRS

Solução para os 235 mil agregados com salário bruto entre 9.315€ e 10.200€ que têm salário líquido de IRS igual aos de quem recebe 9.315€

Creches

Introduzir a gratuitidade progressiva das creches, de acordo com o seguinte calendário: 1.º ano (2022/23), 1.º e 2.º anos (2023/24) e 1.º, 2.º e 3.º anos (2024/25)

Transportes públicos

Reforço das verbas para o PART e para o PROTransP (Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público)

Financiamento das empresas