O Governo quer a testagem em massa nos concelhos em risco, anunciou o primeiro-ministro António Costa, nesta terça-feira, após reunião com os autarcas.

O objetivo é "detetar as pessoas infetadas nesses focos e zonas e quebrar cadeias de transmissão".

António Costa refere-se, particularmente, aos surtos que estão a ocorrer em obras, colheitas e fábricas e que colocaram vários concelhos do país na zona vermelha do plano de desconfinamento.

O primeiro-ministro disse que, no caso dos trabalhadores agrícolas, as ações a desenvolver têm de ser articuladas com o "calendário das colheitas", uma vez que estas não podem parar, ao contrário do que acontece numa obra, exemplificou.

António Costa apelou, ainda, às entidades empregadoras e aos trabalhadores para o cumprimento das medidas preventivas de combate à pandemia de covid-19.

Há 26 concelhos que estão acima do limite definido pelo Governo, de 120 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, mas entre estes municípios há quem se sinta prejudicado com o critério, uma vez que um número menor de casos num concelho com pouca população faz logo disparar os alarmes.

Recorde-se que o primeiro-ministro avisou estes concelhos que poderão não avançar no desconfinamento se se mantiverem nestes níveis de risco.