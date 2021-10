O PSD convocou o Conselho Nacional para uma reunião extraordinária, a realizar no dia 6 de novembro às 15:30, em Aveiro, anunciou o partido no seu site oficial.

Na ordem de trabalhos está a análise da atual situação política do país, decorrente do chumbo da proposta do Orçamento do Estado e da iminente dissolução do Parlamento, bem como a “alteração ao ‘Regulamento da Eleição do Presidente da Comissão Política Nacional e do 39.° Congresso Nacional’ e respetivo cronograma”.