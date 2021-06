O VIII Congresso do PAN elegeu hoje a nova Comissão Política Nacional do partido, órgão máximo de direção política entre congressos, e Inês Sousa Real, que encabeça a lista, como a nova porta-voz.

A única lista candidata à Comissão Política Nacional obteve 109 votos a favor, 14 brancos e dois nulos, de acordo com o presidente da mesa.

Dos 27 membros eleitos, há 11 nomes novos e 16 dirigentes são reconduzidos, entre eles a deputada à Assembleia da República Bebiana Cunha, que surge em segundo lugar.

Em terceiro candidata-se Pedro Neves, deputado eleito à Assembleia Regional dos Açores, e em quarto Nelson Silva, deputado do PAN na Assembleia Municipal de Odivelas, que vai substituir André Silva, porta-voz demissionário, na Assembleia da República a partir da próxima semana.

Além da Comissão Política Nacional, foi também eleito o Conselho de Jurisdição Nacional, órgão com também apenas uma lista de candidatos.

Esta lista, composta por Sandra Teixeira do Carmo (coordenadora), José Castro (secretário) e Cristina Nunes Figueiredo (secretária), teve 102 votos a favor, 19 brancos e três nulos.

De acordo com os estatutos do partido, o porta-voz do PAN (partido oficializado no Tribunal Constitucional em janeiro de 2011) é o filiado que “consta em primeiro lugar na lista mais votada em congresso para a Comissão Política Nacional”.

Inês Sousa Real, atual líder parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza, sucede a André Silva, que ocupava o cargo desde 2014.

Em março, o líder cessante anunciou que após o congresso deixaria as funções executivas no partido e o lugar de deputado, invocando motivos pessoais e a defesa do princípio da limitação de mandatos.

A votação decorreu por voto secreto, durante a manhã, e o mandato dos órgãos é de dois anos.

Após a votação, o presidente da mesa, Pedro Ribeiro de Castro, anunciou que a Comissão Política Nacional toma posse esta tarde e os membros vão reunir-se para escolher a nova Comissão Política Permanente, órgão mais restrito que faz a gestão quotidiana do partido.