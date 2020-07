O Governo aprovou, esta segunda-feira em Conselho de Ministros Extraordinário, um apoio excecional para as empresas com quebras na faturação iguais ou superiores a 75%.

Assim sendo, as empresas "vão ter 50% de desconto nas contribuições sociais" na retoma da atividade, anunciou a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre a aprovação do diploma do apoio à retoma progressiva das empresas na sequência da pandemia da covid-19.

A partir da próxima semana, apenas as empresas fechadas por imposição legal terão acesso ao lay-off simplificado, enquanto as restantes vão ter de regressar à normalidade ou aderir ao novo regime de apoio à retoma progressiva que pode ser solicitado a partir da próxima semana no site da Segurança Social.