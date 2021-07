O Governo descarta, para já, definir um calendário para a reabertura das discotecas e dos bares, garantindo que novas medidas só depois da reunião no Infarmed, no próximo dia 27.

“Sobre o levantamento de restrições, não estamos num momento em que seja possível”, afirmou Mariana Vieira da Silva, depois do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Antes de pensar em reabrir discotecas ou bares, o Governo espera que "instrumentos" como os certificados digitais ou a obrigatoriedade do teste negativo sejam "estabilizados e avaliados".

A este propósito, a ministra frisou que, a partir desta semana, serão 90 os concelhos que terão de cumprir essa medida.

“Na reunião do próximo dia 27 haverá um novo calendário e um conjunto de medidas para lidar com a pandemia, a partir do momento em que finalmente alcançamos um número significativo de portugueses vacinados.”