Agora é mesmo oficial. O eurodeputado Paulo Rangel vai ser candidato à presidência do PSD nas próximas diretas, que se realizam no dia 4 de dezembro.

O anúncio foi feito esta quinta-feira no Conselho Nacional, em Lisboa.

Depois de ter ganho o primeiro "embate" da noite, com uma maioria expressiva a rejeitar a proposta da Comissão Política Nacional para adiar a decisão sobre as eleições internas do PSD (71 votos contra e apenas 40 a favor), Paulo Rangel fez uma intervenção confirmando que será candidato à sucessão de Rui Rio.

Segundo relatos feitos à TVI, Rangel afirmou que o PSD não pode ficar apenas à espera que o poder caia e diz querer passar dessa estratégia de espera para a "ambição da esperança", rematando que apresentará em breve "com toda a lealdade e liberdade" a sua candidatura às eleições de 4 de Dezembro.

Durante a intervenção, Paulo Rangel já tinha sublinhado que é leal, mas também é livre, e prometeu um projeto de oposição responsável mas com firmeza.