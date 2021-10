O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, anunciou no parlamento que 57% dos valores do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já foram contratados desde julho.

Desde o final de julho até agora, contratámos 57% dos valores do PRR. Desses 57%, há 30% do financiamento que foi feito com os beneficiários diretos (executores de investimentos diretos), como é o caso do complexo hídrico do Crato, onde há um beneficiário, a comunidade intermunicipal do alto Alentejo que é o promotor”, anunciou Nelson de Souza, que falava na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social.