O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se na terça-feira de manhã, em Lisboa, com os ministros das Finanças, da Economia, Administração Interna, Saúde, Infraestruturas e Planeamento sobre a resposta ao surto do Covid-19, informou esta segunda-feira fonte governamental.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus participam na reunião através de videochamada, disse à agência Lusa fonte oficial do gabinete de António Costa.

A reunião, para fazer um ponto de situação da resposta de Portugal ao surto do novo coronavírus, que já infetou 39 pessoas em território nacional, começa às 09:00 na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, em Lisboa.

Para as 09:00 de terça-feira foram convocados para São Bento os ministros Mário Centeno (Finanças), Siza Vieira (Economia), Eduardo Cabrita (Administração Interna), Marta Temido (Saúde), Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e Habitação) e Nelson de Souza (Planeamento), enquanto Augusto Santos Silva (Negócios Estrangeiros) participa por telefone.

Com os líderes europeus, António Costa fará, à distância, através de videoconferência, um ponto de situação sobre o que está a passar-se ao nível europeu, acrescentou a mesma fonte.

Nas últimas declarações públicas que fez sobre o assunto, no sábado, o chefe do Governo garantiu que Portugal está preparado para dar resposta ao surto e reiterou a confiança no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e nos seus profissionais.

"Temos condições para tratar deste surto e vamos continuar a responder, e acho que temos todas a razões para ter confiança no nosso Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, nos nossos profissionais de saúde", afirmou, no Porto, no dia em que o executivo anunciou o encerramento de algumas escolas e instituições, tendo suspendido visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais no Norte do país.

Em Portugal há 39 pessoas com Covid-19, a maioria na região Norte. No Algarve foi confirmado pelo menos um caso, em Portimão.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou quase mortos.

Mais de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, mas mais de 62 mil já recuperaram.