O primeiro-ministro, António Costa, alertou esta quarta-feira que o arranque da vacinação nos centros de saúde precede a "meses muito exigentes".

Durante uma visita ao centro de saúde de Alvalade, em Lisboa, acompanhado pela ministra da Saúde, António Costa referiu que a nova fase de vacinação contra a covid-19 "abrange um universo de cerca de 900 mil pessoas".

António Costa adiantou que 400.000 pessoas já fizeram a primeira toma da vacina, entre profissionais de saúde, funcionários de lares e utentes.

De acordo com o primeiro-ministro, o processo de vacinação "dá agora um grande salto, começando a chegar a uma população muito mais diversificada e recorrendo a espaços menos confinados, como são os casos dos lares ou dos hospitais".

Vamos ter dois meses de trabalho muito exigente e que será fundamental para preparar a fase seguinte - aquela em que já estiverem vacinadas todos as pessoas com mais de 80 anos, ou mais de 50 anos e com patologias associadas, e em que se começamos a dirigir-nos à população em geral. Aí vai ser um desafio ainda muito mais complexo e que será limitado pela quantidade de vacinas disponíveis", frisou.