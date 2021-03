O primeiro-ministro vai receber esta terça-feira os partidos com assento parlamentar para lhes dar conta do plano de desconfinamento do país.

A agenda não foi divulgada, mas a TVI sabe que as audiências vão acontecer na Residência Oficial a seguir à tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa, na Assembleia da República.

António Costa prepara-se, assim, para dar a conhecer aos partidos em primeira mão as linhas mestras do plano de desconfinamento que está a ser preparado pelo Governo.

Na quarta-feira, serão os parceiros sociais que irão conhecer os detalhes do plano.

As medidas serão aprovadas no Conselho de Ministros de quinta-feira e anunciadas ao país por António Costa nesse mesmo dia.