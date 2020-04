O primeiro-ministro admitiu que a Direção-geral da Saúde (DGS) poderá ter acesso aos telemóveis dos portugueses para os avisar que estiveram perto de alguém infetado com Covid-19. António Costa referiu esta possibilidade em entrevista ao podcast “Política com Palavra”, uma iniciativa do Partido Socialista.

Por exemplo, a Direção-geral da Saúde poderia ter acesso a partir do meu telemóvel à identificação de números de telefone com quem o meu telemóvel esteve em proximdiade durante mais de x tempo e em menos de x distância nos últimos 14 dias e enviar mensagem a essa pessoas, também sem saber quem são, informando que cuidado que esteve em contacto com uma pessoa que é dada como infetada."

Nesta entrevista, o chefe do Executivo alertou que a pandemia de Covid-19 poderá trazer a maior crise económica de sempre.

Já todos percebemos que vamos ter a maior crise económica que alguém tem memória e que muitos dizerm ser superior à recessão de 1929."

Ainda assim, Costa voltou a rejeitar a austeridade como forma de responder à crise e garantiu que não haverá nem corte de salários nem "brutais aumentos de impostos".

Se houve algo que a crise anterior nos ensinou é que a austeridade não é a boa forma de responder à crise financeira porque agrava a crise económica. (...) Temos de passar à segunda fase, reanimar a economia sem deixar descontrolar a pandemia. Agora, em nenhuma desta fases a equação passa por cortar salários ou fazer brutais aumentos de impostos."

O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 820, esta quinta-feira, com o número total de infetados a atingir os 22.353.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já matou 186.462 pessoas e infetou quase 2,7 milhões.