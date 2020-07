As ferramentas utilizadas para analisar e tratar os dados relativos aos infetados com Covid-19 estão a ser alvo de uma “intervenção profunda” para reduzir a “possibilidade de erros”, disse esta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) encontram-se a fazer uma intervenção profunda nos sistemas de recolha e tratamento dos dados epidemiológicos com o objetivo de reduzir as tarefas manuais, acelerando o processo diário de elaboração do boletim [da Direção Geral de Saúde] e diminuindo a possibilidade de ocorrência de erros”, afirmou António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa para fazer um balanço da epidemia de Covid-19 em Portugal.