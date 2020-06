O Governo prevê levantar as restrições ao desconfinamento que se mantêm na Área Metropolitana de Lisboa devido à Covid-19 a partir de 15 de junho. O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, que a decisão será avaliada na terça-feira.

A convicção que temos é que no próximo Conselho de Ministros, na terça-feira, estaremos em condições de levantar as restrições que subsistem a partir do próximo dia 15”,

Na conferência de imprensa após a reunião do Executivo em que foi aprovado o Programa de Estabilização Económica e Social, para responder à pandemia de Covid-19, Costa disse que os testes realizados na Área Metropolitana de Lisboa permitiram concluir que nesta zona não há um “crescimento generalizado da pandemia”.

Dos 18 municípios que a integram, disse, apenas cinco, entre os mais populosos, concentram focos de infeção.

Os focos estão muito bem delimitados, [referindo-se a] pessoas que trabalham sobretudo para empresas de trabalho temporário ou no setor da construção civil”, afirmou

O Governo decidiu na semana passada adiar na Área Metropolitana de Lisboa o levantamento de algumas restrições previstas na terceira fase de desconfinamento, impondo regras especiais sobretudo relacionadas com atividades com “grandes aglomerações de pessoas”.

A manutenção do fecho dos centros comerciais e das Lojas do Cidadão, a limitação dos ajuntamentos a 10 pessoas e o reforço da vigilância epidemiológica estão entre as medidas tomadas.