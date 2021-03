O Conselho de Ministros anunciou esta sexta-feira as medidas para o novo estado de emergência, que entra em vigor a 1 de abril. Não havendo alterações ao decreto anterior, a ministra da Presidência focou-se na matriz de risco definida pelo Governo, que tem especial atenção à evolução do índice de transmissibilidade (Rt) e da incidência (casos por 100 mil habitantes).

As regras com que viveremos até 5 de Abril são exactamente as mesas com que vivemos hoje” , informou.

Mariana Vieira da Silva afirmou que "temos condições para continuar o plano de desconfinamento", ainda que tenha feito um apelo aos portugueses, perante o aumento do Rt, que começa a aproximar-se de 1, valor máximo definido pelo Governo.

O percurso mostra que temos condições para continuar o plano de desconfinamento, mas também mostra que nos temos aproximado de forma significativa do Rt igual a 1 e que, portanto, precisamos de ter cautela na continuação do plano de desconfinamento” , sublinhou.

Apesar disso, e referindo-se à matriz em causa, a ministra afirma que ela "não é estanque", pelo que a ultrapassagem de um dos limites não significa por si só que se deve parar automaticamente o processo de reabertura da sociedade.

Destacou a continuidade da proibição de circulação entre concelhos já em vigor e até dia 5 de abril, lembrando que o facto de o país se encontrar na zona verde da matriz apresentada pelo primeiro-ministro, António Costa, em 11 de março, no plano de desconfinamento, “não quer dizer que estejamos livre e que todas as atividades estejam abertas”.

Questionada sobre qual o verdadeiro significado de ser ultrapassado um dos limites, Mariana Vieira da Silva pede um alerta, explicando que é possível ter um Rt maior que 1 e continuar no verde, da mesma forma que se pode verificar uma situação com mais de 120 mil casos por 100 mil habitantes sem sair da zona segura.

Há zonas verdes para lá do 1, quando as incidências estão muito baixas, e há zonas verdes acima de 120, quando o Rt é menor do que 1. Isso permite visualizar que com incidências muito baixas - e nós temos neste momento menos de 70 casos por 100 mil habitantes - temos mais margem de viver com pequenas alterações ao Rt do que se tivéssemos incidências grandes”, observou.