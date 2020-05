O ministro da Administração Interna considerou esta quinta-feira que o estado de emergência se revelou adequado e que foram tomadas “as medidas necessárias e proporcionais para responder à dimensão do desafio”, ressalvando que a resposta à pandemia Covid-19 “não termina aqui”.

Este estado de emergência que nenhum de nós quis que fosse declarado e no qual queremos sair com maior celeridade possível revelou-se adequada, tomando-se as medidas necessárias e proporcionais à dimensão do desafio, que não termina aqui”, disse Eduardo Cabrita na Assembleia da República durante a apresentação e discussão do relatório sobre o segundo período do estado de emergência, entre 3 e 17 de abril.