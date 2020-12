O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou esta sexta-feira a renovação do Estado de Emergência, que vai decorrer entre as 00:00 do dia 9 dezembro e as 23:59 de 23 de dezembro.

Em declaração ao país, Marcelo Rebelo de Sousa indicou três razões para a renovação do Estado de Emergência:

Apesar da nova descida da taxa de transmissão do vírus e de sinais claramente positivos de desacelaração na média de número de casos, continua neste momento, preocupante a pressão nos internamentos e nos cuidados intensivos, assim como elevado o número de mortes", começou por referir.

Apesar de referir que "a ideia não é pôr em causa o espírito do Natal", Marcelo alertou que "toda a facilidade é errada" e que "toda a prevenção é relativa".

Este é o sexto diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de covid-19.

O documento prevê já uma posterior renovação por mais 15 dias que abranja o período do Natal e a passagem de ano e que vigorará de 24 de dezembro até 07 de janeiro.