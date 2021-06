A ministra da Saúde defendeu esta terça-feira que as metas sobre a imunidade de grupo à covid-19 têm de ser “revistas e atualizadas” face à dinâmica da transmissão da infeção e a emergência de novas variantes como a Delta.

O mais recente relatório de situação sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, divulgado pelo INSA, revela que a variante Delta, associada inicialmente à Índia, teve “uma subida galopante” na frequência relativa a nível nacional, mas a sua distribuição “é ainda muito heterogénea entre regiões”.

Questionada à margem da cerimónia de inauguração da Nova Ala do Serviço de Radioterapia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, sobre esta situação a ministra afirmou que a variante Delta inspira “bastante cautelas e cuidados” e constitui “um motivo de preocupação.

Portugal (…) infelizmente tem tido uma entrada precoce desta variante e, portanto, nós estamos agora com os nossos números diários a mostrarem aquilo que é um aumento do número de novos casos”, com cerca de 1.300 por dia nos últimos sete dias”, afirmou.