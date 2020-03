O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, avisou na madrugada desta sexta-feira que "ninguém está de férias" com a suspensão das atividades letivas devido ao novo coronavírus, devendo o trabalho dos professores ser ajustado e mantendo as escolas "vigilância, manutenção e limpeza".

Em relação à suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas de todos os níveis de ensino a partir da próxima segunda-feira, o governante esclareceu que o trabalho dos professores "pode naturalmente a ser ajustado" e, apesar de os alunos não estarem nas escolas, os trabalhadores não docentes "estão também a trabalhar".

O ministro da tutela garantiu ainda que as "escolas continuarão a ter vigilância, manutenção, limpeza como todos os espaços".

Questionado sobre a continuidade das refeições neste período, sobretudo para os alunos beneficiários de ação social escolar, Tiago Brandão Rodrigues lembrou que estes estudantes, nas interrupções letivas normais também têm acesso essa resposta, que “acaba por ser uma resposta social".

Trabalharemos também com as escolas para que possa continuar a acontecer essa resposta social a esses alunos, mas trabalharemos também com o setor social, de for necessário, com as câmaras. Estamos a articular com todos os atores que tradicionalmente trabalham com as escolas para que efetivamente possamos, entre todos, dar essa resposta", garantiu.