O dirigente comunista Jorge Pires sublinhou esta quinta-feira que o setor da restauração é responsável por apenas 2% dos contágios com o novo coronavirus, citando um estudo, mas sem precisar qual.

Jorge Pires falava aos jornalistas após a reunião alargada entre especialistas em saúde pública e responsáveis políticos, no Infarmed, em Lisboa.

Independentemente do crescimento que se mantém do número de casos, é de realçar que há um decréscimo desse crescimento, que está a ser mais lento” , continuou.

As reuniões sobre a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal, que juntam políticos, especialistas e parceiros sociais, foram esta quinta-feira retomadas.

Estivemos muitas horas a ouvir medidas e mais medidas, todas nos sentido de condicionar os direitos e mobilidade das pessoas, apontando muito no sentido do confinamento e não ouvimos nada sobre medidas no plano sanitário que são fundamentais para combater a doença”, lamentou o dirigente do PCP.