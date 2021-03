A Comissão Europeia aprovou esta quinta-feira um novo pacote de ajuda no combate à pandemia de covid-19 para 20 países. Entre eles estão 17 Estados-membros da União Europeia, Portugal incluído. Os restantes três são Albânia, Montenegro e Sérvia, que são candidatos a integrar a união.

O pacote de 530 milhões de euros vai ser distribuído também por Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Espanha, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, República Checa e Roménia. Em causa está um pacote de 530 milhões de euros, dos quais 55 milhões são alocados a Portugal.

Ao que a TVI apurou, Portugal já recebeu 37,5 milhões de euros adiantados, num total de 132,7 milhões de euros já distribuídos do pacote, que também chegaram a Alemanha, Croácia, Espanha, Grécia, Hungria e Irlanda.

Portugal recebe a terceira maior verba (55.568.181 euros), cabendo a maior fatia (91,3 milhões de euros) a França, seguindo-se a Itália (76,2 milhões).

O pacote foi anunciado pela comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira: "O Fundo de Solidariedade da União Europeia é uma forma concreta de demonstra a solidariedade europeia em ação. Desde a sua criação, deu assistência efetiva e ajudou milhões de pessoas em tempos difíceis".

