A Câmara Municipal de Santarém ativou, esta quarta-feira, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, segundo confirma uma nota publicada no site do município, e que vem assinada pelo presidente, Ricardo Gonçalves.

A decisão foi tomada depois de uma profissional de saúde do Hospital Distrital de Santarém ter sido diagnosticada com o novo coronavírus, acrescenta o comunicado. A TVI sabe que se trata de uma médica, e que todas as pessoas que estiveram em contacto com a paciente foram referenciadas pelas autoridades de saúde.

A doente tem entre os 35 e os 45 anos, e o caso positivo foi confirmado esta quarta-feira.

Segundo o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, esta situação destina-se a garantir à população todas as condições e meios indispensáveis para minimizar os efeitos da situação.