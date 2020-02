O Presidente da República remeteu hoje para os partidos e para o Governo a questão da legalidade da quarentena forçada no direito português e uma eventual alteração da lei ou mesmo da Constituição da República.

O que eu posso é tentar saber qual é a posição do Governo e dos partidos para no futuro intervirem nesta matéria e se acham que aquilo que vigora no direito português está bem, chega, se há um obstáculo constitucional, se é apenas uma questão legal", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Questionado sobre a legalidade da quarentena forçada a propósito da forma como Portugal está a prevenir a propagação do novo coronavírus, o chefe de Estado considerou que "é perfeitamente legítimo que a sociedade portuguesa se debruce sobre a matéria" na sequência "desta experiência e de outras experiências anteriores", mas escusou-se a tomar posição.

Vamos esperar para ver qual é o pensamento dos vários partidos e do Governo sobre a matéria em causa. E, mesmo que tivesse opinião, não queria estar a influenciar a decisão, sobretudo se se entender que ela é de revisão constitucional - porque aí o Presidente não tem poder nenhum", justificou.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que, se houver uma alteração à lei, "pode promulgar, vetar, enviar para fiscalização preventiva", mas que, perante uma revisão constitucional, "o Presidente é obrigado a promulgar o que for aprovado e não pode suscitar a fiscalização preventiva".

"Portanto, tem de ter muito cuidado naquilo que diz, para não se poder dizer que invade a competência do parlamento", defendeu.

Presidente realça que "ninguém está preservado"

O Presidente da República congratulou-se ainda por Portugal não ter "até agora" casos de infeção com o novo coronavírus, mas realçou que "ninguém está preservado" com a atual circulação de pessoas e admitiu efeitos na economia global.

Questionado se considera que as autoridades portuguesas estão a fazer tudo o que é possível para prevenir a propagação deste vírus em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Há uma conjugação de fatores objetivos e subjetivos. Até agora, temos estado preservados de notícias menos boas nessa matéria, mas ninguém está preservado sempre, com a circulação que há no mundo, com a mobilidade que há no mundo".

O chefe de Estado apontou a sua própria família como exemplo, referindo que tem netos que chegaram a Portugal vindos da China numa altura de "plena eclosão do vírus" e que "só no fim desta semana é que verdadeiramente passam quinze dias sobre a permanência deles cá".

Portanto, ninguém está preservado", repetiu Marcelo Rebelo de Sousa ressalvando, contudo, que os seus netos vieram "de uma área da China longínqua em relação àquela onde o problema era mais grave".

O Presidente da República salientou depois que a epidemia de coronavírus na China "afeta a atividade económica de uma economia muito poderosa e, portanto, afeta a atividade económica do mundo, ou pode afetar".

Pode vir a haver algumas perturbações, se houver uma quebra de produção significativa numa economia que determine uma quebra no comércio com outras economias e, portanto, uma desaceleração da economia mundial", admitiu, acrescentando, porém, que isso "é menos importante do que a saúde das pessoas".

Instando novamente a avaliar a forma como as autoridades portuguesas têm atuado para conter a propagação deste novo vírus, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "tem havido uma colaboração de várias entidades para prevenir a chegada a Portugal, para reagir no caso de chegar a Portugal, para monitorizar e ir respondendo aos desafios que se colocam".

E, no fundo, estamos todos a aprender. Está Portugal a aprender, estão todos os países a aprender", considerou, concluindo: "Até agora, o que se tem passado em Portugal tem sido bom para todos nós, e vamos esperar que assim continue".

Quanto à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) perante eventuais casos de infeção com o novo coronavírus que venham a surgir, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se confiante, elogiando a sua forma de atuação.

Segundo o chefe de Estado, "as pessoas acreditam no SNS e na capacidade excecional dos profissionais do SNS, que é uma resiliência e, ao mesmo tempo, uma rapidez de resposta a desafios difíceis e inesperados que surpreende sempre, porque ultrapassa aquilo que as pessoas muitas vezes temem que sejam as fragilidades do SNS".

"Isso tem acontecido em situações múltiplas, essa capacidade de resposta, e é mais uma razão para termos muito orgulho no SNS, para defendermos o SNS, para agradecermos e tratarmos bem os profissionais do SNS", afirmou.