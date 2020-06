Marcelo Rebelo de Sousa vincou esta quarta-feira que a "população mais afetada" pelos surtos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo "tem estado a trabalhar desde o início da pandemia".

O Presidente da República discursou após uma reunião no Infarmed sobre a evolução da pandemia em Portugal, que contou com peritos e políticos, e explicou o aumento de casos de Covid-19 que se tem registado em Lisboa e Vale do Tejo.

Marcelo frisou que este aumento está também relacionado com o facto de Portugal ser dos países que faz mais testes à doença.

O Presidente da República rejeitou a "ideia de descontrolo" da pandemia.