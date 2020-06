O estado de Calamidade vai ser prolongado em alguns concelhos da região de Lisboa, anunciou o primeiro-ministro nesta segunda-feira, após uma reunião com os autarcas dos cinco concelhos mais afetados pela pandemia de Covid-19.

Esta é uma das medidas anunciadas para conter o surto de Covid-19 na região de Lisboa, a mais afetada do país nas últimas duas semanas.

O núcleo do problema centra-se em 15 freguesias do conjunto destes concelhos. E destas freguesias é possível localizar as áreas residenciais onde há uma incidência particular. Isto permite-nos adotar uma estratégia que combine, por um lado, medidas transversais de reforço das restrições de algumas atividades, com um trabalho localizado e focado do ponto de vista da saúde pública", explicou António Costa, em conferência de imprensa, após cinco horas de reunião com os autarcas de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra.

Foi, por isso, "consensual" entre os presentes na reunião que "o estado de Calamidade deve ser mantido relativamente ao conjunto destas freguesias e alguns destes concelhos".

A partir de agora, as forças de segurança vão também poder multar quem desrespeitar as medidas de distanciamento social, nomeadamente as que têm sido desrespeitadas nos últimos dias, com vários ajuntamentos de jovens, tanto em Lisboa como no Norte do país.

Vamos aprovar um diploma que, prevendo contraordenções, permita às forças de segurança reforçar não só a sua presença na rua, mas também a autuação de quem organize e participe em ajuntamentos que não sejam permitidos.

Também a partir de agora, os ajuntamentos na região de Lisboa passam a ter um "limite de dez pessoas", metade dos que estavam autorizados.

No conjunto da área metropolitana de Lisboa passar a haver o limite de dez pessoas nos ajuntamentos de forma a controlar estes eventos que são um risco grande para a saúde pública.

Os estabelecimentos comerciais, à exceção dos restaurantes, vão ter de encerrar até às 20 horas e vai haver uma maior fiscalização do número de pessoas nos centros comerciais.

As medidas entram em vigor à meia-noite de hoje.