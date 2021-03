A ministra da Saúde apelou, nesta terça-feira, à manutenção das medidas de prevenção da covid-19, como o teletrabalho, e ainda de saúde pública, duas semanas depois de ter iniciado a primeira fase do plano de desconfinamento e numa altura em que o Rt subiu para 0,89.

Tornou-se claro que a mobilidade está a aumentar e a menor utilização do teletrabalho e, portanto, há a necessidade de um novo apelo ao cumprimento das medidas de prevenção, das medidas de saúde pública, no sentido da manutenção, o mais possível e sempre que possível, do teletrabalho e na manutenção da restrição dos contactos sociais ao mínimo indispensável", disse Marta Temido, após a reunião quinzenal de especialistas no Infarmed sobre a situação epidemiológica em Portugal.

Nos últimos cinco dias o índice de transmissibilidade da doença subiu para 0,89, sendo que no último dia de análise, 17 de março, chegou aos 0,92, ligeiramente abaixo do limite de 1 fixado pelo governo para reavaliação das medidas de desconfinamento.

Marta Temido diz que, neste momento, corre a favor "o reforço da estratégia de testagem", com vários rastreios a nível nacional, nomeadamente nas escolas.

A ministra também sublinhou as novas metas do programa de vacinação, nomeadamente o facto de dentro de 15 dias mais de um milhão de portugueses ter recebido a primeira dose da vacina e meio milhão completado o processo, com a toma da segunda dose, além de 80% da vacinação completa em pessoas com mais de 80 anos até ao final da semana.