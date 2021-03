Os líderes de vinte cinco países assinaram esta terça-feira, em conjunto com o presidente do Conselho Europeu e o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) um acordo que prevê a criação de um tratado internacional de resposta a pandemias.

Entre os líderes políticos que assinaram o acordo está o primeiro-ministro português, António Costa, acompanhado de Angela Merkel, Boris Johnson ou Emmanuel Macron.

