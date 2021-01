O PS manifestou esta quarta-feira apoio a um novo decreto presidencial para a renovação do estado de emergência e admitiu o ensino à distância após o Carnaval, quando terminar a atual pausa letiva por causa da covid-19.

Estas posições foram transmitidas pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que decorreu por videoconferência.

O PS manifestou apoio à renovação do estado de emergência para consolidar e reforçar os meios jurídicos que possibilitem ao Governo adotar as medidas necessárias tendo em vista fazer face às dificuldades com que o país está confrontado do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista das condições de ensino e de aprendizagem", declarou no final de uma audiência em que esteve acompanhado pela líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.